„Vrei să fac și eu vreo plângere penală?” Constantin Budescu, enervat când a fost întrebat despre Gabi Tamaș: „Antrenorul e liniștit!” 

Ploieștenii se află pe ultimul loc în grupă după primele două meciuri disputate, având un singur punct obținut, la egalitate cu Unirea Slobozia. Petrolul a pierdut primul meci, cel cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-3. Constantin Budescu s-a aflat la primul său meci ca titular în acest sezon și a vorbit despre partida disputată pe „Ilie Oană”.

„E greu, nu am reușit să câștigăm, am ratat câteva ocazii din păcate și cam asta a fost soarta meciului. Era un obiectiv Cupa, dar din păcate nu am reușit să obținem puncte ca să fim acolo sus, suntem pe ultima poziție, nu știu dacă mai sunt șanse, depinde de ce fac celelalte și vom vedea.

Mă concentrez pe următorul meci, nu mi-am luat gândul de la Cupă, avem pauză, după vom vedea ce se va întâmpla. Fanii nu au transmis nimic, ne-au aplaudat, unii ne-au mai apostrofat, dar așa e la fotbal.

S-a jucat bine și în seara asta, dar ne-a lipsit golul. Sper să continuăm așa, am trecut de perioada delicată după cele șase înfrângeri, am câștigat trei meciuri, sperăm să o ținem așa în continuare”, a declarat Constantin Budescu la finalul meciului.

Constantin Budescu, iritat când a fost întrebat de Gabi Tamaș

Întrebat despre decizia lui Gabi Tamaș de a face plângere penală împotriva lui Nae Constantin, fotbalistul Petrolului nu a dorit să comenteze, având o reacție acidă la adresa reporterului, dorind să schimbe subiectul.

„Nu am văzut că a făcut, nu am mai vorbit cu el, dar nici nu mă uit prin ziare. Nu știu, e în afara fotbalului, dacă vrei să mă întrebi de fotbal, vorbim, așa...de altceva.. Vrei să fac și eu vreo plângere penală sau ce vrei să fac? Dacă mă întrebi de fotbal, vorbim, așa...

Cred că antrenorul e liniștit, e important ce facem la echipă noi. Avem trei victorii în campionat, suntem acolo sus, ne doream să fim și în Cupa României, din păcate în această seară nu am reușit să băgăm mingea în poartă și cam asta a fost”, a spus mijlocașul.