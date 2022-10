Constantin Budescu, reacție "de zile mari" după ce a înscris primul său gol pentru noua echipă. Ce a transmis fotbalistul Petrolului Ploiești

Constantin Budescu a înscris primul său gol din Superligă după accidentarea cumplită pe care a avut-o, care l-a lăsat pe "bară" aproape șapte luni.

După victoria cu FC Argeș de pe Stadionul "Ilie Oană", Budescu și-a arătat bucuria în urma golului reușit în fața propriilor suporteri.

„Este primul gol în Liga 1 pentru Petrolul și sunt bucuros. Sunt din ce în ce mai bine. Am făcut câteva săptămâni bune de antrenament și în seara asta m-am simțit mult mai bine decât la meciul trecut.

Un meci foarte bun făcut de noi, am dominat jocul. Am avut ocaziile mai mari, am și înscris în prima repriză. A venit acea eliminare, am condus jocul și am obținut cele trei puncte.

Ne lipsea victoria. Și în Cupă am făcut o repriză bună, dar apoi am căzut. E important că în această seară am jucat bine tot meciul. Înainte de meci eram la câteva puncte de retrogradare, iar acum suntem pe loc de play-off. Trebuie sa obținem puncte.

Aștept golul ăsta de când am plecat de la Petrolul. Mi-am dorit tot timpul să joc aici. Jucasem șase ani doar la Liga 2 și speram ca atunci când mă voi întoarce, echipa va fi în prima ligă.

Nu știu dacă sunt stingher fără Tamaș. Eu m-am simțit foarte bine alături de bine și la FC Voluntari. Eram prieteni și înainte să jucăm împreună. Este un jucător foarte bun. Are aproape 39 de ani și încă mai poate. Cu siguranță va merge la o echipă unde va juca și acolo foarte bine”, au fost cuvintele lui Constantin Budescu după meci.

Următoarea partidă a Petrolului Ploiești este în deplasare cu FC Voluntari. Meciul este programat sâmbătă, 29 octombrie, de la ora 19:00 și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe www.sport.ro!