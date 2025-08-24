CSM Bucureşti a cucerit dramatic Supercupa României, după ce a învins-o pe CS Gloria Bistriţa cu scorul de 40-39 (15-15, 30-30; 36-36), după două perioade de prelungiri, duminică seara, în TeraPlast Arena din Bistriţa.

CSM Bucureşti a obţinut al 7-lea său trofeu în competiţie (2016, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025), dintre care ultimele patru consecutive.

Finala a fost foarte echilibrată, neexistând o diferenţă mai mare de două goluri pe tabelă.

Trine Oestergaard Jensen a marcat 10 goluri pentru ''tigroaice'', Crina Pintea (foto) 6, Elizabeth Omoregie 5, Djurdjina Jaukovic 5, Emma Friis 5. Portarul Evelina Maria Louise Eriksson a avut 17 intervenţii.

Asuka Fujita a reuşit 10 goluri pentru Gloria, Cristina Laslo 6, Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 6, Larissa Nusser 5. Portarul Renata Lais De Arruda a reuşit 16 intervenţii.

Potrivit Agerpres, în finala mică, vicecampioana naţională Corona Braşov a dispus de Minaur Baia Mare cu 32-24.

Dijana Trivic şi Katarina Slezak Krpez au reuşit câte 9 goluri pentru braşovence, iar Sorina Grozav a înscris 5. De la Minaur s-au remarcat Amelia Julia Lundbaeck, cu 6 goluri, şi Alba Chiara Spugnini Santome, cu 5.

