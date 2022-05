Basarab Panduru a ales echipa sezonului în Liga 1! Octavian Popescu nu a prins primul 11

Fostul internațional a alcătuit un sistem 4-3-3 cu cei mai buni jucători din Liga 1 în acest sezon, în opinia sa. CFR Cluj dă cei mai mulți jucători (3), FCSB, Rapid, FC Voluntari au câte doi, iar UTA Arad și Universitatea Craiova, câte unul.

Basarab Panduru a ales echipa sezonul în Liga 1

Panduru nu l-a trecut în 11-le ideal pe Octavian Popescu, preferându-l pe postul de atacant stânga pe Andrei Ivan, de la Universitatea Craiova, spunând că "îl alege pe cele care a marcat cele mai multe goluri", iar jucătorul de la FCSB "a reușit goluri importante marcate în minutul 90 și îl scoţi în meciurile importante în minutul 70".

Echipa ideală a lui Basarab Panduru din Liga 1: Mihai Popa - Ricardinho, Andrei Burcă, Cristi Săpunaru, Junior Morais - Darius Olaru, Boateng, Florin Tănase - David Miculescu, Debeljuh, Andrei ivan

Iată jucătorii aleși de Basarab Panduru și explicațiile oferite pentru fiecare post în parte, la Orange Sport.

PORTAR: Mihai Popa (FC Voluntari) Horațiu Moldovan a apărat la începutul campionatului destul de bine, dar am impresia că este portarul care a mers cu echipa. Dacă echipa a mers bine, a mers și el bine. Dacă nu, n-a mai fost nici el care să scoată echipa din situații dificile. Popa a cam ajutat echipa, și datorită lui este FC Voluntari în finala de Cupa României și în play-off. Numărul 1 este Popa. Avem meciurile de Liga Națiunilor. Dacă Popa aude și spune: 'Într-un top al portarilor sunt cel mai bun. N-ar trebui să fiu și eu la echipa națională?'.

FUNDAȘ DREAPTA: Ricardinho (FC Voluntari) | "Singura opţiune e nicio opţiune, dar trebuie să alegem. Ajungem la finalul campionatului cu CFR, FCSB şi Craiova, iar în echipa asta vedem jucători de la Voluntari. Nu ştiu ce să pun. L-aş pune pe Ricardinho, dar a jucat în trei fundaşi

FUNDAȘI CENTRALI: Andrei Burcă și Cristi Săpunaru (CFR Cluj & Rapid) | "Eu am spus că Burcă are nevoie de un jucător bun lângă el, ca să-l scoată. Îl iau pe Săpunaru aşa, ca să-l iau, dar na... Nu ştiu dacă e cel mai bun, dar sunt mai multe lucruri care-mi plac

FUNDAȘ STÂNGA: Junior Morais (Rapid)| "Nu prea treci de el, dar nu mai e ăla pe care-l ştiam. Nu a fost rău, a fost bun. Îl pun pe Junior Morais"

MIJLOCAȘ DEFENSIV: Nana Boateng (CFR Cluj) | "Singurul care poate juca acolo e Boateng, ceilalţi parcă eu nevoie de cineva lângă. Parcă e jucătorul care ştie să joace acolo ca 'închizător'. A dat şi două goluri foarte importante, cu Voluntari, cu Craiova"

MIJLOCAȘI CENTRALI/OFENSIVI: Darius Olaru (FCSB) și Florin Tănase (FCSB) | "Olaru și Tănase nu pot lipsi. Tănase a dat 44 de goluri în doi ani, sunt multe pentru campionatul nostru"

ATACANT STÂNGA: Andrei Ivan (Universitatea Craiova) | "Devine bătrân pe lângă ceilalţi. E cel mai bătrân. A făcut un sezon bun, cu cele mai multe goluri pentru el. Îl aleg pe cel care a marcat cele mai multe goluri"

ATACANT DREAPTA: David Miculescu (UTA Arad) | "E un jucător cu opt goluri, multe. Să-l punem pe Miculescu pentru că e de perspectivă? E greu. Simt că n-aş fi corect faţă de niciunul. Rămâne Miculescu, pentru că e de perspectivă"

ATACANT CENTRAL: Gabriel Debeljuh (CFR Cluj) | "Dacă Debeljuh pleacă de acum de la noi în Italia, în ce ligă se opreşte? Merge în Serie A, B? Jos în B spre C, cu un picior în B şi unul în C. Titularul de la CFR, dacă pleacă, acolo se duce. Ar da nişte goluri în Serie C, mai puţin în Serie B. El mai bun decât Puşcaş, de la Pisa? Îl păstrăm în România, că pentru Liga 1 e bun".