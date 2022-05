"Să stăm capră în fața FCSB-ului?". Gabi Tamaș, discurs fără rețineri după ce a pierdut Cupa: ce le-a transmis contestatarilor 

Sepsi OSK a făcut un meci mai bun şi a câştigat după golurile marcate de Marius Ştefănescu (minutul 22, minutul 38), în timp ce ilfovenii au înscris prea târziu pentru a mai putea face ceva, autogolul lui Andres Dumitrescu venind practic la ultima fază de poartă (minutul 90+5).

Sepsi OSK, câştigătoarea playout-ului, s-a calificat în Europa Conference League pentru al doilea sezon consecutiv.

În urma acestui rezultat, barajul pentru Europa Conference League se va juca între Universitatea Craiova (locul trei în playoff) şi FC Botoşani (locul doi în playout), pe 27 mai, la Craiova.

Gabi Tamaș, răspuns fără ocolișuri pentru contestatari

"Știam că sunt o echipă foarte bună pe contraatac. Au avut două șuturi extraordinare din care au marcat. Am forțat pe final... Felicităm echipa adversă!

N-am simțit nimic la golul doi, pentru că mai aveam 45 de minute de jucat, am crezut că ne vom mobiliza după pauză.

Acesta este lotul nostru, nu folosim altul, nu avem rezerve numeroase. S-au menajat jucători la meciul cu FCSB, acesta este lotul nostru cu care am defilat și cu care am intrat în playoff.

Am forțat din primul minut, mă doare direct în cur. Nu mă interesează ce se spune, am forțat să joc, am avut ruptură de 3 mm... Să stăm capră în fața FCSB-ului? Ce înseamnă asta? Râdeau de noi la 4-0. A trecut episodul acesta. Fotbalul câteodată doare", a declarat Gabi Tamaș la finalul partidei, la DigiSport.