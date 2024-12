Mihai Stoica a criticat formatul competiției, adăugând că eliminarea nu reprezintă o problemă atât de mare.

"Este un eșec și atât. Ne-am eliberat programul. Eu nu sunt ipocrit. Nu respect sub nicio formă competiția asta. Este un format anapoda, o bătaie de joc la adresa cluburilor, a noastră în principal.

Am fost obligați să jucăm pe extravilanul de la Borcea. N-am niciun regret că am fost eliminați.

Suporterii au probleme mai importante. Sunt interesați de ce o să facem cu Qarabag, dacă ne calificăm în play-off sau în optimi.

Nu uitați, noi suntem deja calificați în primăvara europeană. Vom mai avea minim 4 meciuri în Europa cu care suporterii se vor delecta.

Cred că e mai important să joci cu Manchester United decât să joci cu Alba Iulia sau Reșița", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Gigi Becali: ”Sunt așa de afectat, nici nu mai am poftă de mâncare!”

În stilul caracteristic, finanțatorul de la FCSB a mărturisit că nu este afectat de eliminarea din Cupa României și a pus eșecul suferit în fața Universității Craiova pe seama faptului că a trimis în teren a doua echipă.

De altfel, Gigi Becali a declarat că, deși și-a dorit calificarea în sferturi, nu a avut nicio emoție la meciul contra oltenilor.

”Sunt așa de afectat... nici nu mai am poftă de mâncare acum! Trebuia să batem ca să ne calificăm, nu? N-am vrut asta? Nu o să le câștigăm noi pe toate, poate e mai bine așa. Dacă ne calificăm, poate după voiam să câștigăm Cupa. Mai erau vreo 4-5 meciuri în plus... pentru ce? Europa League? Nu ne trebuie nouă. La anul nu ne mai interesează asta.

Am jucat cu echipa a doua și am jucat de la egal la egal cu Craiova. Au dat golul ăla de nicăieri. Și Luis Phelipe s-a mișcat bine, doar că a trebuit să intre Olaru. Au făcut și ei ce au putut să facă. Ei când au văzut primul 11 și-au dat seama că n-o să ne rupem capul în meciul ăsta. Crezi că ei nu vorbesc? Voiam să ne calificăm, dar n-am avut nicio emoție. M-am uitat la un meci de parcă n-ar fi fost al meu”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.