După meciul cu Universitatea Craiova din Cupa României, scor 0-2, Siyabonga Ngezana a vorbit despre neînțelegerile apărute în legătură cu starea sa de sănătate.

Siyabonga Ngezana: ”A fost o neînțelegere în interiorul clubului în legătură cu ce au crezut ei și cum m-am simțit eu!”

Fundașul sud-african a explicat faptul că nu s-a simțit la capacitate maximă înaintea meciului cu Farul, chiar dacă medicul echipei a susținut că fotbalistul nu are nicio problemă medicală.

Din acest motiv, Gigi Becali a anunțat că Ngezana va fi amendat, însă, ulterior, a revenit asupra acestei decizii.

”Veneam după o accidentare, mă recuperam. A avut loc o neînțelegere în legătură cu modul în care m-am simțit. Iubesc această echipă, întotdeauna vreau să dau pe teren 100%, când sunt pregătit, pentru că este foarte important pentru sănătatea mea să fiu pregătit. Nu vreau să păcălesc jocul, vreau să fiu 100%.

S-a întâmplat ca la ultimul meci în care am jucat, am fost lovit în același loc. Am avut nevoie de timp să mă recuperez. E important pentru mine să fiu la 100%. Recuperarea poate dura mai mult dacă joc accidentat, de asta nu am jucat.

A fost o neînțelegere în interiorul clubului în legătură cu ce au crezut ei și cum m-am simțit eu. Decizia este în mâna lor (n.r. în legătură cu amenda). Pentru mine e important să joc fiecare meci la 100%. Am încercat să vorbesc cu Meme despre acest incident, știe că sunt sincer, nu îmi place ce s-a întâmplat.

Ce fac pe teren e cel mai important lucru, ce se întâmplă în afara terenului nu pot controla. Nu pot fi supărat, cel mai important e să controlez ce pot controla”, a spus Siyabonga Ngezana la finalul meciului.