Portarul de la Dumbrăvița, după meciul cu CFR: "Am multe kilograme în plus. Am un job, mă trezesc la 5:30 și vreau să-mi fac un rost în viață"

Meciul a fost marcat de o accidentare înspăimântătoare a portarului titular de la Dumbrăvița, Robert Mikloș, care s-a ciocnit violent de Mistrati și s-a prăbușit pe gazon. Goalkeeper-ul a fost transportat la spital, iar în locul său a intrat rezerva Alexandru Ciui, în minutul 41.

Portarul de la Dumbrăvița, după meciul cu CFR Cluj: "Știu că am multe kilograme în plus"

După meci, Ciui a recunoscut că nu se poate considera un fotbalist profesionist, având în vedere că rolul său de bază de la Dumbrăvița este cel de antrenor de portari și are multe kilograme în plus.

"După cum arată scorul, un meci destul de greu, mai ales din postura mea. Țin să menționez că principala mea activitate este cea de antrenor de portari, dar circumstanțele m-au adus pe teren. A fost o onoare să joc contra campioanei României. M-am bucurat pe deplin de șansa avută. Bălgrădean, adversarul meu de azi, este din Sânnicolau Mare, la fel ca mine. Mă cunoaște de când eram mic, iar asta este o onoare pentru mine.



Știu că am multe kilograme în plus, atât pentru viața cotidiană, cât și pentru un jucător de fotbal. Muncesc, mă trezesc dimineață la 5:30, am și job în învățământ, vin și la fotbal, mă străduiesc să-mi fac un rost în viață. Nu pot să spun că sunt un jucător profesionist 100%, la fel ca cei de la CFR Cluj.

Din câte știu, colegul meu este bine, sper din tot sufletul să fie așa. Sentimentele au fost mixte, reci și calde. O onoare, dar știind nivelul pregătirii mele, pot să spun că am avut emoții.



Am fost surclasați clar din multe puncte de vedere: fizic, tactic, psihologic. Am făcut cât am putut. Păcat că am cedat în ultimele 10 minute în halul acesta, dar țin să le mulțumesc colegilor pentru dăruire și atitudine", a spus Alexandru Ciui.

La pauză, scorul era egal, 0-0, însă campioana CFR Cluj s-a dezlănțuit în partea secundă. Ovidiu Hoban (50'), Cephas Malele (81'), Daniel Bîrligea (87', 90', 90+1') au marcat pentru ardeleni.

Clasament grupa C Cupa României, după două etape