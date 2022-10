"Criticile nu trebuie băgate în seamă". Ce a declarat Eduard Radaslavescu după ce a marcat primul gol pentru FCSB 

Gazdele au deschis scorul prin Pop, în minutul 8. FCSB a înscris apoi prin Radunovic ’22 şi Radaslavescu ’47, însă pe final, în minutul 90+6, UTA Arad a egalat prin Postolachi.

În minutul 84, de la FCSB a fost eliminat Bouhenna. În minutul 87, a primit cartonaş roşu şi Chindriş de la UTA, care era pe banca de rezerve.

FCSB a rămas cu doi oameni în minus în minutul 90+1, când a fost eliminat şi Radunovic. Vicecampioana a mai avut un jucător eliminat în minutul 90+4, Octavian Popescu.

Ce a declarat Eduard Radaslavescu după primul gol marcat pentru FCSB

"Mă bucur că mi-am ajutat echipa, fiecare jucător are nevoie de reușite, mă bucur că am reușit să marchez pentru FCSB. Eu mă pregătesc în fiecare zi să progresez, să-mi ajut echipa, asta e treaba mea. Criticile nu trebuie băgate în seamă. Nu am fost afectat, fiecare jucător e lăudat când joacă bine, iar când nu, e criticat", a spus jucătorul lui FCSB la final.

Meciurile FCSB-ului din Cupa României:

Oțelul Galați - FCSB

FC Botoșani - FCSB

Meciurile UTA-ei Arad din Cupa României:

Gloria Buzău - UTA Arad

CS Mioveni - UTA Arad