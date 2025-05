Marius Măldărășanu a luat parte la conferința de presă premergătoare finalei Cupei României cu CFR Cluj.

Marius Măldărășanu: ”Dacă vom câștiga trofeul, de luni o vom lua de la capăt!”

Antrenorul sibienilor, care s-ar afla pe lista lui Rapid, a vorbit despre problemele de lot și a dezvăluit și că și-a pregătit elevii pentru loviturile de departajare.

De altfel, Măldărășanu a fost întrebat și despre o eventuală despărțire de Hermannstadt, dar antrenorul a lăsat să se înțeleagă faptul că își va continua munca la gruparea sibiană.

”Aș vrea să mă uit puțin în urmă cu vreo patru ani, când am ajuns la Sibiu, obiectivul era promovarea și, când au început meciurile de Cupa României, logic, din postura de echipă de ligă a doua, le spuneam băieților să viseze la acest trofeu. Căpitanul este aici lângă mine, poate confirma, era de față. Odată cu trecerea anilor, am ajuns în acest sezon și le-am cerut nu doar să viseze, ci să creadă. Iată că în acest fel am ajuns ca mâine să jucăm o finală, cred că suntem aici meritat. E o finală pe care vreau să o jucăm cu sufletul, să ne bucurăm de ea și să dăm totul pentru a câștiga trofeul.

Asta e viața antrenorilor, soare, ploaie, urcușuri, coborâșuri în viața unui club, sunt lucruri normale, dar peste ani ne vom aduce aminte cu plăcere de acest parcurs. Să câștigăm trofeul ar fi ceva extraordinar, o încununare a muncii mele, a staff-ului, a băieților. Un trofeu e un trofeu pentru oricine. Am câștigat acest trofeu ca jucător și mi-l doresc și ca antrenor.

(n.r. Pare că vorbiți în cheia unui bilanț de final.) Dacă vrei să te duci puțin așa, vizavi de tot ce se scrie, da, sunt la final de contract, dar nu, vorbim apropo de ceea ce înseamnă, ar fi încununarea unui munci extraordinare. Pe urmă, dacă vom câștiga trofeul, de luni o vom lua de la capăt, mai avem o etapă, vine vacanța, dar o vom lua de la capăt, în cazul în care eu voi fi aici. Orice club trebuie să o ia de la capăt.

Am exersat încă de a doua zi după etapa trecută, le vom exersa și astăzi, este normal, se poate ajunge și într-o astfel de situație, trebuie să fim pregătiți, dar până la urmă, una e să execuți penalty-uri la antrenament, alta este într-un meci cu presiune.

Sunt mici probleme normale pentru un final de campionat, uzura își spune cuvântul, dar tot lotul este apt”, a spus Marius Măldărășanu la conferința de presă.