Învingătorii au marcat prin Graovac ‘1, Abeid ’42, Munteanu ’45 şi Emerllahu ’50. Pentru Farul a înscris Alibec, în minutul 35. În minutul 83, un gol al clujenilor a fost anulat pentru ofsaid. În finală, CFR Cluj va înfrunta echipa Hermannstadt, în data de 14 mai, de la ora 20.30, la Arad.

Louis Munteanu, fascinant! De ce n-a celebrat golul marcat în CFR - Farul și 'dedicația" pentru Dan Petrescu



Crescut la Academia Hagi și consacrat la formația "Regelui", Louis Munteanu a declarat că niciodată nu va celebra un gol marcat împotriva grupării din Ovidiu. Pentru atacantul născut în Vaslui lupta pentru titlu nu s-a încheiat, iar Cupa României rămâne un vis mare.



Munteanu a afirmat după meci că speră că și Dan Petrescu va fi fericit după partida din Gruia întrucât CFR a marcat și din fază fixă.



"Mă bucur pentru echipă pentru că am avut reacție, asta mă bucură în seara asta. Am spus și la conferința de presă, mereu când o să joc împotriva Farului va fi special pentru mine, nu am cum să mă bucur, aici am crescut, le port un respect mare.



Pentru asta am muncit tot anul, să câștigăm un trofeu. Sunt fericit că am ajuns în finală. Sper să luăm cele trei puncte în următorul meci din campionat, nu renunțăm (n.r.: - la titlu).



(Ați lucrat mult la fazele fixe?) Mereu lucrăm cu Mister în ziua meciului, lucrăm, poate va fi fericit și Mister că am marcat din corner", a declarat Louis Munteanu, la finalul meciului din semifinalele Cupei României.