Liviu Ciobotariu, cu gândul la meciul cu FCSB: "Vreau să scoatem un rezultat pozitiv"

Echipa antrenată de Liviu Ciobotariu s-a impus în ambele meciuri cu FC Argeș, scor 2-0, respectiv 1-0.

În meciul de la Pitești, gazdele au ratat o lovitură de la 11 m prin Ionuț Șerban. De cealaltă parte, Achim a transformat penalty-ul obținut în minutul 85, stabilind scorul final al manșei retur.

Deși finala se joacă peste nouă zile, Liviu Ciobotariu a declarat că toată atenția echipei sale se îndreaptă spre confruntarea cu FCSB, din playoff-ul Ligii 1.

"Misiune îndeplinită, am venit aici să ne calificăm. Am cedat deliberat initiațiva adversarului și am avut o organizare defensivă perfectă. Adversarul și-a creat câteva ocazii de a marca, prin centrările din lateral și prin șuturile de la distanță. În rest, am făcut un joc bun, îmi felicit jucătorii, au muncit și au crezut în această calificare.

Ne-am dorit foarte mult să ajungem aici și am reușit această performanță. Deocamdată, trebuie să ne pregătim pentru următorul joc, cu FCSB. Vreau să facem un joc bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Ne așteptăm să vină lume multă la stadion", a spus Liviu Ciobotariu la DigiSport.