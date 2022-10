Helmut Duckadam pune la colț un fotbalist din Superligă: „O să se supere, dar nu mai face față”

Claudiu Keșeru a semnat cu UTA Arad la începutul lui iulie 2022 și are contract cu echipa până la sfârșitul lui iunie 2024. Ilie Poenaru l-a utilizat pe fotbalist doar pe final de meciuri, ceea ce l-a supărat teribil pe atacant.

Helmut Duckadam, Eroul de la Sevilla și fostul președinte de imagine al FCSB-ului, a vorbit despre Claudiu Keșeru și a evidențiat faptul că nu mai face față la vârsta pe care o are, 35 de ani.

Duckadam: „Nu mai este la nivelul la care se așteptau ei”

„Deocamdata, văd că Poenaru câștigă, că a mai dat un jucător afară. Nu pot să fiu de acord, Keșeru mi-e simpatic, dar nu, se vede și la el, vârsta nu mai iartă pe nimeni. Nu mai are aceeași zvâcnire, aceeași executie. El din doua lovituri libere îți dădea un gol, nu mai face așa. OK, are probabil cel mai mic contract al lui, dar probabil cel mai mare de la UTA.

La ora asta, da (n.r. - Keșeru trăieste din amintiri). Cu riscul de a se supăra pe mine, asta e. S-a văzut și la FCSB, n-a mai făcut față. UTA l-a primit cu brațele deschise sperând că va marca sau va da pase de gol. Din păcate, au văzut că nu mai este la nivelul la care se așteptau ei, de acolo și acest clinci. Și Cristiano Ronaldo e ținut pe bancă”, a spus Helmut Duckadam, potrivit Digi Sport.

Cariera lui Claudiu Keșeru

Keșeru a evoluat pentru Bihor Oradea, FC Nantes, St. Seurin, Tours, Angers SCO, Bastia, Steaua București, Al-Gharafa, Ludogorets, FCSB și UTA Arad.

Cele mai multe apariții le-a bifat la Ludogorets Razgrad, 243, unde s-a impus pe tabela de marcaj de 139 de ori, a pasat decisiv de 44 de ori și a câștigat șase titluri de campion (15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21), respectiv două Supercupe (18/19, 19/20).