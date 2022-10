Helmut Duckadam e de acord cu reacția furibundă a lui Thibaut Courtois, după decernarea Balonului de Aur 

Thibaut Courtois (30 ani) a plecat acasă cu trofeul Yashin, iar în clasamentul final pentru Balonul de Aur s-a aflat pe locul 7, în spatele lui Karim Benzema (34 ani), Sadio Mane (30 ani), Kevin De Bruyne (31 ani), Robert Lewandowski (34 ani), Mohamed Salah (30 ani) și Kylian Mbappe (23 ani).

Însă portarul lui Real Madrid a avut o reacție extrem de dură la adresa organizatorilor după ce și-a văzut poziția în clasament. Acesta a contestat trofeul primit și a ironizat France Football.

„Câștigi La Liga și câștigi Champions League, echipa ta câștigă datorită paradelor tale...și te afli abia pe locul șapte. În Top10 nu a fost nici măcar un fundaș. Cel puțin anul acesta au inventat trofeul pentru cel mai bun portar”, a declarat Courtois la final.

"Veo imposible ganar el Balón de Oro. Ganas LaLiga y ganas la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas... y solo quedas 7º. Al menos se han inventado el trofeo de mejor portero." Thibaut Courtois. @teledeporte pic.twitter.com/UnvoTNXJcu — Sphera Sports (@SpheraSports) October 17, 2022

Helmut Duckadam, de acord cu Thibaut Courtois

Părerea belgianului este împărtășită și de Helmut Duckadam (63 ani). Portarul care a ieșit pe locul 8 la ediția din 1986, după ce a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București, a dat un exemplu mai recent care îl are în prim-plan pe Manuel Neuer (36 ani).

„Din punctul meu de vedere, anul acesta Karim Benzema a meritat şi pe bună dreptate l-a luat. Un jucător care într-adevăr a demonstrat în acest an că merită acest titlu.

Eu nu mi-am dat seama în acea perioadă. Mă bucur că am reuşit o clasare bună în 1986, dar nici prin gând nu îmi trecea să câştig Balonul de Aur. Îmi pare rău, am văzut şi interviul lui Courtois şi are dreptate.

Neuer, portarul de la Bayern şi al naţionalei Germaniei, care a câştigat Campionatul Mondial, a câştigat Cupa Campionilor… într-un an a câştigat tot ce era de câştigat, era favorit, dar binenîţeles că au luat Messi sau Ronaldo. Portarii sau fundaşii, din păcate, nu au şanse. Se votează atacanţii. De asta toată lumea vrea să se facă atacant şi nu portar, pentru că acolo ieşi în evidenţă”, a declarat Helmut Duckadam în exclusivitate pentru as.ro.