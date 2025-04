Farul e în semifinale, dar Hagi e gata să spună pas Cupei: "Pe noi ne interesează campionatul foarte tare"

Andrei Ciobanu (8'), Ionuț Larie (70' - penalty) și Narek Grigoryan (88') au marcat pentru Farul în meciul contra echipei din liga a treia pregătită de Alexandru Pelici, care a oferit o replică solidă, în ciuda scorului de pe tabelă.

Gică Hagi: "N-am vorbit nimic de Cupă. Pe noi ne interesează campionatul foarte tare"

Farul e în semifinalele Cupei, acolo unde va da peste câștigătoarea din sfertul CFR Cluj - Universitatea Craiova. Totuși, Hagi lasă de înțeles că nu este atât de interesat de această competiție, având în vedere situația dramatică din campionat: dobrogenii ocupă loc de baraj, 14, cu șapte runde rămase din play-out.



"S-a văzut că am avem o experiență puțin mai mare. Am făcut multe schimbări. Veneam după o deplasare foarte grea la Botoșani, am făcut un drum lung. Am riscat, trebuia să dau și minute celor care joacă mai puțin. Mă rog, unii au confirmat, alții mai puțin. Știam echipa, îl cunoșteam pe Alexandru Pelici. Niciodată n-am marcat trei goluri contra echipelor lui. O echipă disciplinată tactic, o echipă puternică din punct de vedere fizic. O echipă care era capabilă să marcheze. Am văzut cum i-au bătut cu Sepsi. Cred că am pregătit meciul bine și din acest motiv am câștigat meciul.



N-am vorbit anul acesta nimic de Cupă. Tot ce vine e un bonus, un meci în plus. Pe noi ne interesează campionatul foarte tare. Avem meciuri grele. Suntem într-o situație pe care o știm. Știam că o să avem un an greu. Se confirmă și sper să facem față. Nu pun nimic pe primul plan sau al doilea, dar avem campionatul și trebuie să fim foarte atenți acolo. Acolo trebuie să fim pragmatici, trebuie să vină victoria", a spus Hagi, după meciul cu Unirea Alba Iulia.

Hagi îl prezintă pe Băsceanu: "În plan ofensiv i-au dat mămica și tăticul de toate"

Hagi a vorbit pe larg despre Luca Băsceanu (18 ani), mijlocașul provenit din academie care a început să prindă minute la prima echipă. Internaționalul U19 a intrat în repriza secundă și a pasat decisiv la golul lui Grigoryan.



"Băsceanu a fost cel mai bun din academie. A așteptat să-i vină rândul, a fost declarat cel mai bun jucător, a ieșit campion național, a făcut diferența. Mai are niște lucruri în care trebuie să crească, să se dezvolte.



E un jucător care în plan ofensiv i-au dat mămica și tăticul de toate. După aceea, mai trebuie să devină competitiv, să fie mai puternic, să lucreze, să aibă tranziție, să facă și faza a doua, să interpreteze jocul mai bine defensiv. Ofensiv este un jucător foarte bine", a spus Hagi.