Florin Maxim și visul de a duce Corvinul în cupele europene: "Am fost lăsat să îmi fac meseria cum am crezut eu"

Antrenorul formației din Hunedoara, Florin Maxim, a reușit să obțină o performanță remarcabilă, conducând echipa Corvinul până în finala Cupei României, echipa fiind în liga secundă.

Florin Maxim a subliniat legătura emoțională puternică pe care o are cu Corvinul. Născut și crescut în Hunedoara, antrenorul le mulțumeste oamenilor ce i-au oferit încrederea necesară succesului.

“Sunt născut în zonă, am debutat la Liga 2 aici la Corvinul. Sunt legat emoțional de această echipă. Am găsit echipa la Liga 3 când am venit în urmă cu 2 ani și jumătate. Ne-am dorit mult să promovăm din primul an, dar am pierdut promovarea în ultimul meci.

Oamenii de aici, împreună cu domnul primar, mi-au dat încredere și au mers în continuare pe mâna mea și a staff-ului meu. Anul următor am promovat și au urmat acest an de Liga 2 și parcursul din Cupa României.

Nu s-a implicat nimeni niciodată în alcătuirea echipei. Am fost lăsat să îmi fac meseria cum am crezut. Am impus un set de reguli la echipă. Avem drumul nostru și considerăm că așa e normal și profesionist să decurgă lucrurile la o echipă care își dorește să ajungă cât mai sus.”, a declarat Florin Maxim, conform Sport Total.

Florin Maxim: "Îmi place să speculez spațiile"

Antrenorul a descris stilul său ca fiind unul echilibrat, subliniind importanța controlului asupra jocului atunci când echipa deține mingea.

“Îmi place să speculez spațiile, o fază fixă, să fiu în avantaj. Îmi place fotbalul ofensiv, dar vreau să cred că echipele pe care le-am antrenat până acum au fost echilibrate. Am muncit mult de când ne-am întâlnit la Liga 2.â

La asta am muncit, la echilibrul dintre atac și apărare. Când avem mingea, îmi place să avem situația sub control. Și la meciul cu CFR și la cel cu Voluntari, ne-a ieșit foarte bine asta. Țin să felicit jucătorii, e meritul lor.”, a adăugat antrenorul în vârstă de 43 de ani.

Jucătorii Corvinului, "ochiți" de echipe mari

În plus, Maxim și-a exprimat dorința ca echipa sa să câștige Cupa României și să joace în preliminariile cupelor europene. El a remarcat că mai mulți jucători din echipa sa sunt deja la mare căutare în SuperLiga, iar succesul în finala Cupei ar putea consolida legătura acestora cu clubul.

“Avem jucători interesanți. Deja mai mulți au atras atenția echipelor bune ale campionatului nostru. Acum rămân meciurile pe care le mai avem în Play-Off, să demonstreze. E o vitrină.

Plus finala Cupei. În momentul în care câștigi finala Cupei, nu știu dacă își mai doresc ei să plece. Pentru că ai acele meciuri garantate în Europa și cred că orice jucător și-ar dori să le aibă în CV și, de ce nu, să spere pe mai departe.”, a concis tehnicianul hunedoarean.

Visul lui Florin Maxim este pe cale să devină realitate, iar finala Cupei României reprezintă un moment crucial în parcursul echipei Corvinul spre atingerea acestui obiectiv.

Ce echipe a batut Corvinul Hunedoara ca să ajungă în finală

CSM Jiul Petroşani - Corvinul Hunedoara 1-4

Corvinul Hunedoara - Csikszereda 4-2

Csikszereda Corvinul Hunedoara – Chindia Târgoviște 2-0

Chindia Târgoviște Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK 1-0

Sepsi OSK Progresul Pecica – Corvinul Hunedoara 0-6

Corvinul Hunedoara – CFR Cluj 4-0

CFR Cluj Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 3-1

Finala Cupei României se va disputa între Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați, miercuri, 15 mai, nu mai devreme de ora 20:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu.