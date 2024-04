Formația dirijată de Dorinel Munteanu a obținut accederea în ultima fază a competiției după ce a învins-o ”acasă”, la Galați, pe ”U” Cluj cu 2-1.

Dorinel Munteanu exultă după ce Oțelul s-a calificat în finala Cupei României. Ce a spus despre Corvinul

După meci, Dorinel Munteanu și-a exprimat bucuria și a menționat că a preconizat dificultatea confruntării cu ardelenii. De asemenea, antrenorul a precizat cât de greu le va fi elevilor săi și în finală, împotriva divizionarei secunde Corvinul Hunedoara.

”Sunt bucuros că am reușit să ajungem în finala Cupei României, după un parcurs dificil. Am preconizat că va fi un meci greu, cu o echipă bună, cu jucători valoroși și experimentați. Eu cred că am câștigat pe merit. Mă bucur pentru tot Galațiul, pentru suporterii noștri, pentru toți oamenii care iubesc această echipă.

Acești jucători merită mai mult sprijin, din toate punctele de vedere. De trei ani, încercăm să ne autodepășim și să obținem performanțe. La pauză, am avut cu jucătorii o discuție mai bărbătească, le-am spus că, dacă menținem același ritm din ultimele 20 de minute, nu putem să câștigăm.

Sper să nu ne oprim aici, din punct de vedere sportiv. Din alt punct de vedere, financiar, sper să fie mai bine anul viitor.Va fi un meci greu împotriva Corvinului, dar mai avem meciuri grele până atunci în campionat.

Din punct de vedere sportiv, profesional, suntem pregătiți de Europa, dar ne lipsește partea financiară. În fiecare dimineață mă trezesc cu speranța că vor veni oameni alături de echipă, în afară de actualii finanțatori, Consiliul Local, Primăria și sponsorii.

Avem nevoie de mult mai mult. Avem nevoie de un buget mult mai mare. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre buget, dar cred că Oțelul are cel mai mic buget din ligă”, a spus Dorinel Munteanu după meci.

Finala Cupei României din ediția 2023-2024 se va disputa la Sibiu, pe stadionul Municipal, pe data de 15 mai. Tot acolo s-a disputat și finala din sezonul precedent, dintre Universitatea Cluj și Sepsi OSK, câștigată la penalty-uri de covăsneni.