S-au anuntat meciurile din Cupa Romaniei! Cu cine va juca Steaua

Steaua si-a aflat adversara din faza a doua a Cupei Romaniei.

Va intalni in Ghencea Mostistea Ulmu. Echipa din Calarasi e chiar cea pe care ar fi trebuit s-o intalneasca la barajul pentru C, in cazul in care ar fi trecut de Carmen in play-off-ul pe Bucuresti.

Stelistii lui Oprita isi doresc sa mearga departe in Cupa Romaniei. Viseaza sa ajunga in faza saisprezecimilor, cea in care intra cluburile din Liga 1. In prima faza a competitiei au trecut cu 8-0, tot pe teren propriu, de Mihai Bravu din Liga a 4-a Giurgiu.

Programul complet al fazei a doua din Cupa Romaniei

ASMS ACS Sănătatea Darabani (BT) – ACS Foresta Suceava (SV)

CSO Viitorul Liteni (SV) – ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (NT)

AS Unirea Mirceşti (IS) – CS Ştiinţa Miroslava (IS)

AS Viitorul Curiţa (BC) – ACS KSE Târgu Secuiesc (CV)

ACS Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (GL) – CSM Focşani 2007 (VN)

AS Avântul Zărneşti (BZ) – AFC Metalul Buzău (BZ)

CS Viitorul Ianca (BR) – CS Făurei (BR)

CS Victoria Cumpăna (CT) – ACS Pescăruşul Sarichioi Junior (TL)

ACS Bărăganul Ciulniţa (IL) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL)

ACS Înainte Modelu (CL) – SC Popeşti-Leordeni (IF)

CSA Steaua Bucureşti (B) – ACS Mostiştea Ulmu (CL)

ACS Viitorul Domneşti (IF) – CS Tunari (IF)

CSM Flacăra Moreni (DB) – AS FC Pucioasa (DB)

AS FC Precizia Săcele (BV) – ACS Olimpic Cetate Râşnov (BV)

ACS Ajax Botoroaga (TR) – CSM Alexandria (TR)

CS Real Bradu (AG) – ACS Vediţa Coloneşti M.S. (OT)

CS Cârcea (DJ) – ACSO Filiaşi (DJ)

CS Minerul Costeşti (VL) – ACS Flacăra Horezu (VL)

CS Inter Petrila (HD) – AFC Metalurgistul Cugir 1939 (AB)

AFC Voinţa Lupac (CS) – CS Hunedoara (HD)

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii (TM) – ACS Dumbrăviţa (TM)

ACS Progresul Pecica (AR) – CS Crişul Chişineu Criş (AR)

CS Naţional Sebiş (AR) – Gloria Lunca-Teuz Cermei (AR)

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare (SM) – CSC Sânmartin (BH)

AFC Unirea 1924 (AB) – ACS Industria Galda (AB)

CS Floreşti (CJ) – FC Unirea Dej (CJ)

ACS Sticla Arieşul Turda (CJ) – CS Sănătatea SP Cluj-Napoca (CJ)

CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS SR Municipal Braşov (BV)

CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – AFC Odorheiu Secuiesc (HR)

ACS Unu Fotbal Club Gloria (BN) – CSM Avântul Reghin (MS)



Sursa foto: Asociatia Stelistilor 47