Cupa României, ediția 2026-2027, debutează pe 8 iulie (miercuri) cu prima etapă din faza regională a competiției.
Ripensia Timișoara și CA Oradea, cândva campioane și câștigătoare ale Cupei, încep acum din prima fază
Printre participante, care sunt câștigătoarele Cupelor județene din sezonul precedent, se numără și două foste campioane ale României: Ripensia Timișoara (foto) (1933, 1935, 1936 și 1938, câștigătoare a Cupei României în 1934 și 1936) și CAO/Club Atletic Oradea (1949, câștigătoare a Cupei României în 1955, campioană și a Ungariei în 1944).
Programul fazei regionale a Cupei este următorul, conform Liga 2:
Regiunea 1 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Iași (ACS Tonmir Iași), Suceava (Bradul Putna), Botoșani (Unirea Curtești)
8 iulie / Bradul Putna – Unirea Curtești
11 iulie / ACS Tonmir Iași – Bradul Putna
15 iulie / Unirea Curtești – ACS Tonmir Iași
Grupa 2: Vaslui (CSM Hușana Huși), Neamț (Voința Ion Creangă), Bacău (Vulturul Măgirești)
8 iulie / Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești
11 iulie / CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă
15 iulie / Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși
Regiunea 2 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Satu Mare (FC Talna Oraşu Nou), Cluj (Victoria Viișoara), Sălaj (FC Chieșd)
8 iulie / Victoria Viișoara – FC Chieșd
11 iulie / FC Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara
15 iulie / FC Chieșd – FC Talna Orașu Nou
Grupa 2: Bihor (Club Atletic Oradea), Bistrița-Năsăud (Minerul Rodna), Maramureș (Avântul Bârsana)
8 iulie / Minerul Rodna – Avântul Bârsana
11 iulie / Club Atletic Oradea – Minerul Rodna
15 iulie / Avântul Bârsana – Club Atletic Oradea
Regiunea 3 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Mureș (Vulturii Târgu Mureș), Alba (Viitorul Sântimbru), Brașov (Corona Brașov)
8 iulie / Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov
11 iulie / Vulturii Târgu Mureș – Viitorul Sîntimbru
15 iulie / Corona Brașov – Vulturii Târgu Mureș
Grupa 2: Covasna (ACS Viitorul Amo Barcanio), Harghita (Unirea Cristuru Secuiesc), Sibiu (Păltiniș Rășinari)
8 iulie / Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari
11 iulie / ACS Viitorul Amo Barcani – Unirea Cristuru Secuiesc
15 iulie / Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo Barcani
Regiunea 4 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 2)
Grupa 1: Timiș (Ripensia Timișoara), Caraș-Severin (CSM Caransebeș), Mehedinți (CS Drobeta Turnu Severin)
8 iulie / CSM Caransebeș – CS Drobeta Turnu Severin
11 iulie / Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș
15 iulie / CS Drobeta Turnu Severin – Ripensia Timișoara
Grupa 2: Hunedoara (CSM Deva), Gorj (Internațional Bălești), Arad (Athletico Vinga)
8 iulie / Internațional Bălești – Athletico Vinga
11 iulie / CSM Deva – Internațional Bălești
15 iulie / Athletico Vinga – CSM Deva
Regiunea 5 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Argeș (ACSC Domnești), Dolj (Unirea Amărăștii de Jos), Dâmbovița (Libertatea Urziceanca)
8 iulie / Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca
11 iulie / ACSC Domnești – Unirea Amărăștii de Jos
15 iulie / Libertatea Urziceanca – ACSC Domnești
Grupa 2: Olt (ACS Lupii Profa), Vâlcea (Viitorul Budești), Teleorman (ACS Drăgănești Vlașca)
8 iulie / Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca
11 iulie / ACS Lupii Profa – Viitorul Budești
15 iulie / ACS Drăgănești Vlașca – ACS Lupii Profa
Regiunea 6 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Giurgiu (FC Bolintin Malu Spart), Călărași (Spicul Vîlcelele), Ialomița (FC Bărăganul Ciulnița)
8 iulie / Spicul Vîlcelele – FC Bărăganul Ciulnița
11 iulie / FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele
15 iulie / FC Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart
Grupa 2: Prahova (Progresul Drăgănești), Ilfov (Viitorul Corbeanca), București (ACS Omega Sport București)
8 iulie / Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport București
11 iulie / Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca
15 iulie / ACS Omega Sport București – Progresul Drăgănești
Regiunea 7 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)
Grupa 1: Galați (Voința Cudalbi), Brăila (CS Făurei), Buzău (Petrolul Berca)
8 iulie / CS Făurei – Petrolul Berca
11 iulie / Voința Cudalbi – CS Făurei
15 iulie / Petrolul Berca – Voința Cudalbi
Grupa 2: Vrancea (Victoria Gugești), Tulcea (ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu), Constanța (AS Constructorul Topraisar)
8 iulie / ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu – AS Constructorul Topraisar
11 iulie / Victoria Gugești – ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu
15 iulie / AS Constructorul Topraisar – Victoria Gugești
Calendarul Cupei 2026-2027
FAZA REGIONALĂ
Grupe: 8/11/15 iulie 2026
Finale: 18 iulie 2026
FAZA NAȚIONALĂ
Turul I: 29 iulie 2026
Turul II: 5 august 2026
Turul III: 12 august 2026
Play-off: 19 august 2026
Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026
Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026
Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026
Sferturi de finală: 3 martie 2027
Semifinale: 21 aprilie 2027
Finala: 12 mai 2027