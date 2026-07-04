Cupa României, ediția 2026-2027, debutează pe 8 iulie (miercuri) cu prima etapă din faza regională a competiției.

Ripensia Timișoara și CA Oradea, cândva campioane și câștigătoare ale Cupei, încep acum din prima fază

Printre participante, care sunt câștigătoarele Cupelor județene din sezonul precedent, se numără și două foste campioane ale României: Ripensia Timișoara (foto) (1933, 1935, 1936 și 1938, câștigătoare a Cupei României în 1934 și 1936) și CAO/Club Atletic Oradea (1949, câștigătoare a Cupei României în 1955, campioană și a Ungariei în 1944).

Programul fazei regionale a Cupei este următorul, conform Liga 2:

Regiunea 1 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Iași (ACS Tonmir Iași), Suceava (Bradul Putna), Botoșani (Unirea Curtești)

8 iulie / Bradul Putna – Unirea Curtești

11 iulie / ACS Tonmir Iași – Bradul Putna

15 iulie / Unirea Curtești – ACS Tonmir Iași

Grupa 2: Vaslui (CSM Hușana Huși), Neamț (Voința Ion Creangă), Bacău (Vulturul Măgirești)

8 iulie / Voința Ion Creangă – Vulturul Măgirești

11 iulie / CSM Hușana Huși – Voința Ion Creangă

15 iulie / Vulturul Măgirești – CSM Hușana Huși

Regiunea 2 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Satu Mare (FC Talna Oraşu Nou), Cluj (Victoria Viișoara), Sălaj (FC Chieșd)

8 iulie / Victoria Viișoara – FC Chieșd

11 iulie / FC Talna Orașu Nou – Victoria Viișoara

15 iulie / FC Chieșd – FC Talna Orașu Nou

Grupa 2: Bihor (Club Atletic Oradea), Bistrița-Năsăud (Minerul Rodna), Maramureș (Avântul Bârsana)

8 iulie / Minerul Rodna – Avântul Bârsana

11 iulie / Club Atletic Oradea – Minerul Rodna

15 iulie / Avântul Bârsana – Club Atletic Oradea

Regiunea 3 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Mureș (Vulturii Târgu Mureș), Alba (Viitorul Sântimbru), Brașov (Corona Brașov)

8 iulie / Viitorul Sîntimbru – Corona Brașov

11 iulie / Vulturii Târgu Mureș – Viitorul Sîntimbru

15 iulie / Corona Brașov – Vulturii Târgu Mureș

Grupa 2: Covasna (ACS Viitorul Amo Barcanio), Harghita (Unirea Cristuru Secuiesc), Sibiu (Păltiniș Rășinari)

8 iulie / Unirea Cristuru Secuiesc – Păltiniș Rășinari

11 iulie / ACS Viitorul Amo Barcani – Unirea Cristuru Secuiesc

15 iulie / Păltinș Rășinari – ACS Viitorul Amo Barcani

Regiunea 4 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 2)

Grupa 1: Timiș (Ripensia Timișoara), Caraș-Severin (CSM Caransebeș), Mehedinți (CS Drobeta Turnu Severin)

8 iulie / CSM Caransebeș – CS Drobeta Turnu Severin

11 iulie / Ripensia Timișoara – CSM Caransebeș

15 iulie / CS Drobeta Turnu Severin – Ripensia Timișoara

Grupa 2: Hunedoara (CSM Deva), Gorj (Internațional Bălești), Arad (Athletico Vinga)

8 iulie / Internațional Bălești – Athletico Vinga

11 iulie / CSM Deva – Internațional Bălești

15 iulie / Athletico Vinga – CSM Deva

Regiunea 5 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Argeș (ACSC Domnești), Dolj (Unirea Amărăștii de Jos), Dâmbovița (Libertatea Urziceanca)

8 iulie / Unirea Amărăștii de Jos – Libertatatea Urziceanca

11 iulie / ACSC Domnești – Unirea Amărăștii de Jos

15 iulie / Libertatea Urziceanca – ACSC Domnești

Grupa 2: Olt (ACS Lupii Profa), Vâlcea (Viitorul Budești), Teleorman (ACS Drăgănești Vlașca)

8 iulie / Viitorul Budești – ACS Drăgănești Vlașca

11 iulie / ACS Lupii Profa – Viitorul Budești

15 iulie / ACS Drăgănești Vlașca – ACS Lupii Profa

Regiunea 6 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Giurgiu (FC Bolintin Malu Spart), Călărași (Spicul Vîlcelele), Ialomița (FC Bărăganul Ciulnița)

8 iulie / Spicul Vîlcelele – FC Bărăganul Ciulnița

11 iulie / FC Bolintin Malu Spart – Spicul Vîlcelele

15 iulie / FC Bărăganul Ciulnița – FC Bolintin Malu Spart

Grupa 2: Prahova (Progresul Drăgănești), Ilfov (Viitorul Corbeanca), București (ACS Omega Sport București)

8 iulie / Viitorul Corbeanca – ACS Omega Sport București

11 iulie / Progresul Drăgănești – Viitorul Corbeanca

15 iulie / ACS Omega Sport București – Progresul Drăgănești

Regiunea 7 (finala va fi găzduită de câștigătoarea Grupei 1)

Grupa 1: Galați (Voința Cudalbi), Brăila (CS Făurei), Buzău (Petrolul Berca)

8 iulie / CS Făurei – Petrolul Berca

11 iulie / Voința Cudalbi – CS Făurei

15 iulie / Petrolul Berca – Voința Cudalbi

Grupa 2: Vrancea (Victoria Gugești), Tulcea (ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu), Constanța (AS Constructorul Topraisar)

8 iulie / ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu – AS Constructorul Topraisar

11 iulie / Victoria Gugești – ACS Flacăra Mihail Kogălniceanu

15 iulie / AS Constructorul Topraisar – Victoria Gugești

Calendarul Cupei 2026-2027

FAZA REGIONALĂ

Grupe: 8/11/15 iulie 2026

Finale: 18 iulie 2026

FAZA NAȚIONALĂ

Turul I: 29 iulie 2026

Turul II: 5 august 2026

Turul III: 12 august 2026

Play-off: 19 august 2026

Faza grupelor, etapa 1: 2 septembrie 2026

Faza grupelor, etapa 2: 28 octombrie 2026

Faza grupelor, etapa 3: 2 decembrie 2026

Sferturi de finală: 3 martie 2027

Semifinale: 21 aprilie 2027

Finala: 12 mai 2027