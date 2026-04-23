Coelho a vrut să îl schimbe, dar a refuzat să iasă de pe teren: ”I-am spus 'Nu, mai lasă-mă să joc!'”

Adrian Rus a dezvăluit după meci că Filipe Coelho a dorit să îl scoată de pe teren după prima repriză a prelungirilor, însă stopperul a refuzat să părăsească terenul. Rus a fost inspirat, pentru că a marcat golul egalizator în minutul 118, dar l-a învins pe Epassy și la loviturile de departajare.

”Este o seară cum ne-am imaginat-o, ne-am luat bilet pentru finală. Suntem fericiți, dar, un mare dar, peste trei zile jucăm în campionat. Vrem să câștigăm la Argeș. A fost un corner executat foarte bine, nu e plăcut să iei gol în prelungiri. Eu am simțit în spate o mână, a lui Boateng. Îi spusesem unui coleg că voi da gol cu cinci minute înainte. Am avut un feeling. Nu vreau să vorbesc despre loviturile de departajare, pentru că acolo e loterie.

În legătură cu feeling-ul de gol, antrenorul a vrut să mă odihnească după prima repriză de prelungiri. I-am spus 'Nu, mai lasă-mă să joc, pentru că mă simt foarte bine'. Am încercat să îmi reglez pulsul, dar este totul mental, mă bucur că am marcat. E foarte important să dormim foarte bine. Adrenalina e mare, e greu să dormim, dar mai sunt trei - patru zile până la meci”, a spus Adrian Rus după meci.