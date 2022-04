Ciobotariu, sincer după victoria cu FC Argeș: „Nu s-a jucat fotbal!” Decizia care a făcut diferența

Ilfovenii au marcat ambele goluri în prima jumătate de oră, prin internaţionalii moldoveni Vadim Raţă (18) şi Igor Armaş (29). Manşa secundă se va juca în data de 11 mai, la Piteşti.

Ciobotariu: „Nu s-a jucat fotbal!”

La finalul meciului, Liviu Ciobotariu, antrenorul ilfovenilor, a declarat la finalul partidei că echipa sa a meritat să câștige.

„Am făcut poate o jumătate de pas. Mai avem meciul retur. A fost un meci foarte greu. Veneam după două rezultate negative, ultimul rezultat fiind chiar cu ei, am fost înfrânți acasă. A fost un joc de luptă. Din punctul meu de vedere am fost mai puternici. Faptul că am menajat unii jucători, s-a văzut azi.

Nu e jucată calificarea. Îi felicit pe adversari pentru modul în care au jucat. Am preferat să aruncăm mingile în terenul advers ca la rugbi. Dacă arbitrul a dat drumul la meci, înseamnă că a fost regulamentar.

Nu s-a jucat fotbal azi, a fost un joc de luptă, dar noi am fost echipa mai puternică. În jocul de campionat am spus că ne-au lipsit cei trei jucători cu experiență, Tamaș, Armaș și Nemec, jucători foarte buni pe ambele faze.

La faza fixă am fost foarte periculoși la fiecare fază fixă. Ne bucurăm azi pentru rezultat. De mâine ne apucăm de treabă. Avem un joc cu campioana României. Întâlnim o echipă rănită în orgoliu. Va fi un meci greu. Vom pregăti foarte bine acest joc și vom vedea duminică. Mi-aș fi dorit să jucăm sâmbătă, dar dacă așa s-a pus, ne aliniem și jucăm”, a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului FC Voluntari - FC Argeș, scor 2-0.

A doua semifinală programează miercuri partida ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Universitatea Craiova (19:30).