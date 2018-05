Bucurie enorma in vestiarul Craiovei dupa calificarea in finala Cupei! Mangia isi apara jucatorii: "Le-a fost greu sa uite rezultatul din tur"

Craiova a pierdut returul cu Botosani, insa e calificata in finala Cupei Romaniei, programata pe 27 mai, in direct la PROTV!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Oltenii s-au bucurat ca nebunii in vestiar dupa calificarea in finala. Au pierdut cu 1-2 la Botosani, insa vor juca pe National Arena dupa victoria cu 5-1 din tur.

Mangia spune ca jucatorii sai nu s-au putut concentra dupa scorul mare din tur.



"Stiam ca ne va astepta un meci dificil, a fost o partida dificil de pregatit pentru ca ne gandeam la scorul din tur. Jucatorilor le-a fost greu sa uite rezultatul acelui meci. Pot sa fiu multumit ca am riscat azi, dar Botosani a facut un meci foarte bun, plin de intensitate. Am avut dificultati azi, dar pana la urma suntem fericiti ca am ajuns in prima finala dupa 18 ani.

Nu suntem principala favorita la castigarea trofeului. Nu putem sa spunem daca suntem favoriti, dar important e ca suntem acolo. Trebuie sa dam mai mult de 100% pentru a castiga trofeul. E normal sa fim fericiti acum.

Cel mai important e sa ne recuperam dupa aceasta partida, avem timp sa pregatim meciul cu FCSB. Stim ce trebuie sa facem si vom incerca sa-i invingem pentru a ne face fanii multumiti", a declarat Mangia.

Mitrita si Baluta au fost dezamagiti de jocul prestat aseara. Ei spera sa isi ia revansa la meciul cu FCSB din etapa urmatoare.

"A fost cel mai slab joc de cand sunt eu la Craiova. Norocul nostru ca am marcat multe goluri in meciul tur. intotdeauna am avut meciuri grele la Botosani, e o echipa foarte buna.

Am fost relaxati, am avut si deplasarea din campionat de la Cluj. Trebuie sa ne refacem, urmeaza meciul cu Steaua. Va dati seama ce atmosfera va fi, trebuie sa ne ridicam la nivelul suporterilor. Toata Craiova isi doreste sa castigam impotriva Stelei, sper sa reusim", a spus Mitrita.



"Ne asteptam la un meci greu, am fost si obositi. stiam ca nu va fi usor si am inceput slab meciul, am luat gol repede. Important e ca in final ne-am calificat, suntem foarte fericiti. Nu vreau sa spun nimic despre acea reactie a mea. Au fost multi nervi, dar eu vreau sa-i incurajez pe baieti. Important e ca totul s-a terminat cu bine, iar acum ne ramane sa fim concentrati pe meciul din campionat cu FCSB", a spus Alexandru Baluta.