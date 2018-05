"Cine l-a bagat p-ala in poarta, frate?!" Moment incredibil, dupa ce Craiova a luat un gol si a scapat de inca unul in urma unei greseli de arbitraj

Craiova a mers la Botosani cu un avantaj de 5-1, luat in turul semifinalelor Cupei. Inceputul de meci a fost, insa, unul prost pentru olteni.

Craiova a incasat destul de repede gol la Botosani. Gazdele au deschis scorul in minutul 13, prin Axente. Un minut mai tarziu, Roman a mai marcat o data, dupa o greseala a portarului Mitrovic, dar arbitrul Marcel Birsan a anulat gresit reusita, pentru un presupus fault in atac.



Imediat dupa aceasta faza, Baluta a fost surprins spunandu-i lui Mitrita: "Cine l-a bagat p-aala in poarta, frate?!".



Atacantul oltean a fost suparat pe propriul portar.