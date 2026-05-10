FCSB - FC Botoșani, semifinala barajului pentru Conference League

Moldovenii nu mai pot fi prinși din urmă de Csikszereda, una dintre echipele care dețin licența pentru Europa, astfel că se vor înfrunta cu gruparea patronată de Gigi Becali.

Câștigătoarea va juca finala barajului cu echipa venită din play-off.

Meciul FCSB - FC Botoșani va avea loc în Ghencea, în condițiile în care Arena Națională este indisponibilă în următoarea perioadă din cauza evenimentelor artistice ce vor avea loc acolo. Partida va avea loc fie pe 23, fie pe 24 mai.