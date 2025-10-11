Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă cu meciuri spectaculoase, iar Portugalia și Spania se află din nou în prim-plan.
Selecționata Portugaliei, condusă de Cristiano Ronaldo, întâlnește Irlanda, în timp ce Spania primește vizita Georgiei. De asemenea, Italia are o deplasare importantă în Estonia, iar Serbia înfruntă Albania.
Letonia - Andorra
Până acum, 20 de echipe și-au asigurat calificarea la turneul final din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada. Ultima calificată este Algeria, echipa lui Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane.
Naționalele deja calificate sunt: SUA, Mexic, Canada (gazdele), Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia (din America de Sud), Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria (Africa), Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia (Asia) și Noua Zeelandă (Oceania).