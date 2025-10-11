LIVE TEXT Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro

Portugalia lui Ronaldo și Spania joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Seară plină de fotbal pe Sport.ro
Sâmbătă seară, fotbalul internațional revine în forță! 

SpaniaPortugaliaCristiano RonaldoCupa Mondiala
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă cu meciuri spectaculoase, iar Portugalia și Spania se află din nou în prim-plan.

Toate partidele serii pot fi urmărite în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la orele 16:00, 19:00 și 21:45.

Selecționata Portugaliei, condusă de Cristiano Ronaldo, întâlnește Irlanda, în timp ce Spania primește vizita Georgiei. De asemenea, Italia are o deplasare importantă în Estonia, iar Serbia înfruntă Albania.

Letonia - Andorra

Norvegia - Israel

Ungaria -Armenia

Bulgaria - Turcia

Estonia - Italia

Portugalia - Irlanda

Serbia - Albania

Spania - Georgia

Până acum, 20 de echipe și-au asigurat calificarea la turneul final din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada. Ultima calificată este Algeria, echipa lui Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane.

Naționalele deja calificate sunt: SUA, Mexic, Canada (gazdele), Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia (din America de Sud), Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria (Africa), Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia (Asia) și Noua Zeelandă (Oceania).

