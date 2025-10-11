Italianul Davide Massa arbitrează meciul România - Austria, care se va disputa, duminică, de la ora din preliminariile CM-2026.

Davide Massa va fi ajutat de asistenţii Filippo Meli şi Stefano Alassio, în timp ce rezervă va fi Simone Sozza. În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.

Partida România - Austria, din preliminariile CM-2026, va avea loc, duminică, de la ora 21.45, pe Arena Naţională.

Massa a mai arbitrat naţionala României la meciul cu Elveţia, din noiembrie 2023, din preliminariile Euro-2024. Tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0, scrie news.ro.

La meciul cu Elveția, Massa a trântit patru cartonașe galbene pentru tricolori: Marius Marin (2'), Olimpiu Moruțan (48'), Ianis Hagi (90+3') și Nicușor Bancu (90+5')

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

