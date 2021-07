Aliante mai ceva ca in Game of Thrones pentru CM 2030! Partenerul surpriza alaturi de care Italia poate organiza turneul final

Italia si-a gasit un partener neobisnuit pentru organizarea celui mai prestigios turneu final.

Potrivit The Athletic, Arabia Saudita este potentialul partener al Italiei, pentru orgazinarea Cupei Mondiale din 2030. Campioana Euro 2020 va apela la o tara gazda pentru a reduce consturile de desfasurarea a competitiei, avand in vedere ca din 2026, cand turneul final se va organiza in Canada, Mexic si America, vor fi 48 de echipe si se vor disupta 80 de meciuri.

Conform aceleiasi surse, planul initial era ca Arabia Saudita sa le atraga in acest demers Egiptul si Maroc pentru a-si dezolvata infrastructura si a se califica rigorilor impuse de UEFA si FIFA pentru organizarea celei mai importante competitii de fotbal. Doar ca sauditii au abandonat ideea si s-au gandit ca o alianta cu Italia ar fi mai profitabila. O alta potentiala candidata la organizarea Cupei Mondiale din 2030 este Anglia, care doreste, in colaborare cu Irlanda, sa se ocupe de desfasurarea turneului final.

Legatura dintre Arabia Saudita si Italia s-a sudat. Supercupa Italiei, dintre Inter si Juventus, se va desfasura in ianuarie 2022 in Arabia Saudita. Astfel, parteneriatul celor doua tari are sanse majore sa organizele Cupa Mondiala in 2030. Evenimentul va fi si mai prestigios, avand in vedere ca se implinesc 100 de ani de la primul turneu final organizat de FIFA, in Uruguay.