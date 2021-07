Seara magica in Italia! Imagini superbe de pe strazile din Roma de la sarbatoarea nationalei lui Mancini 

Italia a castigat finala Euro 2020 in fata Angliei!

Nationala lui Mancini a invins-o pe Anglia la loviturile de departajare, dupa ce a fost condusa inca din minutul 2, in urma golului inscris de Luke Shaw. Bonucci a restabilit egalitatea in a doua repriza, trimitand meciul in prelungiri si la loviturile de departajare, acolo unde Donnarumma s-a ridicat la nivelul asteptarilor.

Englezii au ratat trei lovituri de departajare, aducand astfel Italiei al doilea titlu european. Lotul italian s-a intors la Roma in cursul zilei de luni, acolo unde au sarbatorit in continuu. Jucatorii au fost intampinati de sutele de mii de suporteri, care au iesit in strada pentru a se bucura alaturi de ei.