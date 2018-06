Cum s-a folosit capitanul lui Peru de aceasta mumie ca sa scape de suspendarea pentru cocaina si sa poata juca la Mondial

Paolo Guerrero, capitanul nationalei peruanilor, joaca la Mondial desi a fost suspendat pentru consum de cocaina.

In 1999, la granita dintre Chile si Argentina, mai multi arheologi au descoperit corpul unui copil care a murit in urma cu 500 de ani, acoperit de lava vulcanica, la 6000 de metri altitudine.

Oamenii de stiinta au fost surprinsi sa vada cat de bine a fost conservata mumia. Corpul reprezinta si astazi obiect de studiu, la aproape 20 de ani dupa ce a fost gasit.

Octombrie 2017: Guerrero a fost depistat cu cocaina

Campania de calificare la Mondial a fost o mare sarbatoare pentru peruani, pentru ca s-a lasat cu prima calificare la un mondial dupa o pauza de 36 de ani.

Petrecerea a fost stricata in toamna de o veste bomba: capitanul nationalei, Paolo Guerrero, a fost depistat cu cocaina.

Guerrero a insistat ca nu a luat cocaina, ci ca a baut niste ceaiuri care nu au nicio legatura cu substantele interzise.

In Peru, frunzele de coca sunt folosite des, fie ca sub forma de ceaiuri sau pur si simpu ca frunze crude, pe care oamenii le mesteca pentru a atenua senzatia de rau la inaltime.

Consumul de frunze de coca este legal, si asta pentru ca frunzele in stare naturala nu au nicio legatura cu cocaina, obtinuta printr-o serie de procese chimice.

Guerrero le-a spus celor de la FIFA ca a consumat ceaiuri pentru raceala si ca banuieste ca de acolo i s-au tras problemele la testele anti-doping. Nimeni nu l-a crezut.

Decembrie 2017: Avocatii lui Guerrero se folosesc de mumia veche de 500 de ani

In iarna, avocatii lui Guerrero fac echipa cu mai multi biochimisti si ajung la concluzia ca substanta cu care a fost depistat Guerrero (benzoylechonina) exista si in corpul mumiei descoperite in 1999. Probe din parul mumiei demonstreaza asta.

Este o dovada clara ca substanta nu exista doar in cocaina, ci poate ramane in corp si in urma consumului de ceaiuri - cocaina a fost produsa pentru prima data in 1859, iar corpul copilului gasit in munti dateaza de acum cinci secole.

Ca urmare, pedeapsa lui Guerrero este redusa de la un an, la sase luni, ceea ce insemna ca acesta va avea drept de joc la Mondial.

Aprilie 2018: TAS intoarce decizia, Guerrero este din nou interzis

Avocatii WADA (agentia mondiala anti-doping) fac apel la TAS, pe motiv ca substanta este oricum interzisa, nu conteaza ca jucatorul a luat cocaina sau doar a baut un ceai de plante.

Tribunalul de arbitraj sportiv de la Laussane intoarce decizia si ii mareste suspendarea lui Guerrero la 14 luni.

Mai 2018: capitanii nationalelor Frantei, Danemarcei si Australiei fac o scrisoare comuna

Peruanii ies in strada sa protesteze fata de decizia TAS, iar Hugo Lloris, Simon Kjaer si Mile Jedinak, adica cei trei capitani din nationalele cu care Peru este in grupa fac o scrisoare comuna catre FIFA, pentru ca Paolo Guerrero sa primeasca drept de joc pe durata Mondialului.

Intr-un final, cu cateva saptamani inainte de startul turneului, FIFA obtine castig de cauza la Tribunalul Federal Elvetian, iar suspendarea lui Guerrero este ridicata pe durata Cupei Mondiale.

Un drum lung pentru un mare vis - Guerrero conduce din teren nationala statului Peru la primul Mondial din 1982 incoace.