VIDEO Primul interviu dat de Gnohere in limba romana! Bizonul crede in Viitorul lui Hagi si a vorbit si despre situatia sa de la FCSB

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Harlem Gnohere a fost titular in CSU Craiova - FCSB, dar nu a reusit sa marcheze. El si-a ajutat cat de mult a putut echipa, iar stelistii s-au impus cu golul lui Teixeira.

La final, Gnohere a spus ca sansele echipei sale la titlu sunt de 40%.

Bizonul s-a declarat nemultumit de usurinta cu care Hategan i-a aratat doua galbene lui Junior Morais, dupa ce l-a iertat pe Mateiu la alte intrari.

"Am facut victoria asta, foarte bine pentru noi, pentru echipa. Atat! Sansele noastre la titlu? 40 la suta. Clujul are meci greu cu Viitorul. Daca face egal ar fi foarte bine pentru noi, daca invinge in meci este foarte bine pentru titlu. Viitorul este o echipa foarte buna pentru mine. Acum sper sa faca un egal, foarte bun pentru noi", a spus Gnohere



"Nu ma intereseaza daca sunt titular sau rezerva. Important este ca a castigat echipa", a mai spus Bizonul.

"Matei a facut 10 faulturi si nu a primit galben, nimic. Junior Morais a facut doua faulturi si a primit doua galbene, este incredibil", a conchis francezul.