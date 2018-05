Au batut palma: Italia are un nou selectioner! Obiectivul: Liga Natiunilor si EURO 2020

Mancini tocmai si-a reziliat contractul cu rusii de la Zenit Sankt Petersburg si a fost in capul listei pentru postul de selectioner. Astazi, fostul antrenor al lui Manchester City a fost prezent la Roma pentru a incheia o intelegere cu Federatia Italiana.

Mancini va face un compromis si va renunta la 13 mioane de euro pentru a fi selectioner, acesta rupand contractul cu Zenit cu doi ani inaintea scadentei. El va semna un contract valabil pe 2 ani la nationala Italiei, pana la finalul turneului din 2020. Italianul va avea un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an si va avea misiunea sa califice si chiar sa castige EURO 2020, chiar daca nationala lui Immobile, Bonucci si Verratti s-a facut de rusine in preliminariile pentru CM 2018.

Mancini va incepe in forta pe banca Italiei si va intalni doua super nationale in primele sale amicale. Italienii vor juca cu Franta pe 1 iunie si cu Olanda pe 4 iunie. Cvadruplii castigatori ai Cupei Mondiale nu s-au calificat la turneul final din Rusia, fiind eliminati de Suedia la baraj.

Selectionarea lui Balotelli va fi una dintre primele noutati ale lui Mancini la carma nationalei. Jucatorul lui Nice i-a fost elev la Manchester City si este unul dintre preferatii sai.

BREAKING: Roberto Mancini agrees two-year deal to take over as Italy head coach and will sign tomorrow. #SSN pic.twitter.com/B1D44BP5jn