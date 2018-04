A jucat in Italia si la PSG, dar i s-a parut prea STRESANT sa joace pentru Gigi Becali: "N-am vrut sa merge acolo!" Cum a ratat Steaua un SUPER TRANSFER

Adailton a vorbit despre experienta din Romania si despre interactiunea sa cu patronii de echipe din Liga 1. Brazilianul a avut cuvinte dure la adresa lui Porumboiu.



Drumul brazilianului in fotbalul de nivel inalt a inceput in 1992, cand, la 15 ani, a fost transferat la Juventude, un club brazilian important din Caxias do Sul, un oras mai mare, care este la 463 de kilometri de la Santiago.

"Romanii sunt oameni deosebiti, stii… Porumboiu impartea lotul intre cei care jucau si cei care nu jucau… Dacă erai in primă echipa, aveai un tratament special. Daca nu, erai gunoi, era mai greu sa primesti salariile, ceva absurd. Nu avea foarte mult respect pentru fotbalistii romani, si multi dintre ei acceptau asa ceva. Avea o sete de putere, sa zic asa", a declarat Adailton.

