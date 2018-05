Romario, sfat "picant" pentru Gabriel Jesus inainte de Mondial: "Sa faca mult sex in timpul turneului"

Fostul mare atacant al Braziliei ii recomanda tanarului Jesus sa faca destul de mult sex in timpul Cupei Mondiale.

Romario Faria a ajutat nationala "carioca" sa castige titlul Mondial in 94` si ca rasplata a primit Balonul de Aur in acelasi an. Acesta a scris istorie in tricoul Barcelonei si a fost un jucator instrumental sub comanda lui Cruyff.

"A face destul de multa dragoste este una dintre recomandarile mele, dar si de a profita din plin de zilele libere și bineinteles, sa ma concentrez asupra zilelor cand avem meci și în timpul acestora", a declarat fostul mare atacant.

Gheata de aur a Mondialului din 94` il avertizeaza pe compatriotul sau pentru ca "Mondialul este o competitie total diferita de celelalte unde trebuie sa fii concentrat în proportie de 100%, altfel nu vei avea cel mai bun turneu posibil".

Brazilia, care va participa la Cupa Mondiala ca una dintre favorite, va debuta pe 17 iunie impotriva Elvetiei, după care va intalni Costa Rica pe 22 si cinci zile mai tarziu va inchide etapa grupelor impotriva Serbiei.