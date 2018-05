Primul SOC inainte de Cupa Mondiala: Neuer, OUT din lotul Germaniei?! Informatii de ultima ora

Manuel Neuer se teme pentru locul sau in lotul Germaniei la Mondial.

Tinut pe margine de la inceputul sezonului dupa o fractura suferita la picior, Neuer, 32 de ani, a revenit la antrenamente in aprilie si spera sa il convinga pe Loew ca e pregatit sa joace in Rusia. Din pacate, din ce in ce mai multe voci avertizeaza ca goalkeeperul lui Bayern nu e in cea mai buna forma fizica. "Ar putea fi bun de joc doar in faza eliminatorie de la Mondial", sustine fostul fizioterapeut al lui Bayern, Oliver Schmidtlein, in Bild.

Antrenorul lui Bayern, Jupp Heynckes, a anuntat si el azi ca asteptata revenire a lui Neuer intr-un meci al lui Bayern va avea loc abia din sezonul viitor.

Campion mondial in 2014, Neuer are 74 de meciuri in nationala Germaniei.

In eventualitatea absentei sale de la CM, titular in poarta nemtilor va fi Ter Stegen de la Barcelona, aflat la cel mai bun sezon din cariera.

A World Cup without Manuel Neuer? ???? pic.twitter.com/pOdxCdP05A — DW Sports (@dw_sports) May 9, 2018