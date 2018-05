Cutremurator! Teroristii ISIS fac propaganda jihadista inaintea Mondialului si ii intruchipeaza pe Neymar si Messi inaintea executiei

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Teroristii ISIS continua sa ameninte lumea. Acestia vor razbunare pe rusi, in urma interventiei acestora in Siria, si au inceput o propaganda jihadista care vizeaza Mondialul de peste o luna.

"Omorati-i pe toti", au cris acestia pe o imagine postata pe mai multe retele de socializare.

In imaginile modificate de acestia apar Neymar si Messi, purtand costume portocalii, ca ale prizonierilor executati.

Pe de alta parte, autoritatile ruse asigura ca Mondialul se va desfasura fara evenimente. Rusii au facut deja numeroase descinderi care au vizat posibili apropiati ai ISIS.

World Cup 2018! Terror Group ISIS Issues Another Threat To Russia In Picture Form https://t.co/EQj2pj4WTr pic.twitter.com/7YggmFckmi