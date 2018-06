"Nu-mi spuneti mie cum sa joc! Pe Messi de ce nu-l criticati?" Raspuns DUR al lui Pogba dupa ce francezii au cerut sa fie scos din echipa la Mondial

Cel mai scump jucator din lume inainte de transferul lui Neymar, Paul Pogba, a acordat un interviu exploziv pentru France Football.

Paul Pogba a dat un raspuns dur criticilor primite in sezonul recent incheiat in care a fost pusa sub semn de intreba contributia sa, acesta fiind si motivul pentru care Jose Mourinho l-a lasat pe banca de rezerve in mai multe meciuri. Mai mult, Pogba a fost fluierat de catre fanii nationalei Frantei la ultima partida amicala, 3-1 cu Italia, si intr-un sondaj efectuat de L'Equipe, peste 70% dintre suporterii nationalei au votat pentru scoaterea lui Pogba din primul 11 al nationalei la Mondial!

Pogba a dat un raspuns sfidator: "Mereu am jucat asa. Cand am castigat, am castigat jucand asa. Acesta este stilul meu. Voi nu il veti critica pe Messi pentru ca se plimba pe teren. Daca el inscrie 3 goluri veti spune cumva? <<Da, dar el se plimba pe teren!>> Nu! Nu puteti sa-mi spuneti cum sa joc.



Daca astazi sunt in pozitia in care ma aflu este datorita felului in care sunt. Nimeni nu mi-a spus cum sa ma comport. Asa joc eu fotbal, atat. Oamenilor poate sa le placa sau nu. Nu sunt judecat ca toti ceilalti ceea ce nu e normal. Insa vad si acest lucru ca pe o provocare" a declarat Pogba pentru France Football.