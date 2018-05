Scene incredibile in Turcia! Fratele lui Pogba a iesit de pe teren si s-a luat la bataie cu colegi de echipa! VIDEO

Fratele mai mare a lui Pogba de la Manchester United e in centrul unui scandal imens in Turcia.

Florentin Pogba, fratele mai mare al internationalului francez Paul Pogba, a fost agresat de coechipierii sai de la echipa turca de fotbal Genclerbirligi, dupa ce a parasit brusc terenul in cursul meciului pierdut in fata formatiei Antalyaspor, lasandu-si echipa in zece jucatori, informeaza presa din Turcia, citata de AFP.

In varsta de 27 ani, Florentin Pogba a sosit in luna ianuarie la Genclerbirligi, de la echipa franceza AS Saint-Etienne. El a intrat in conflict cu colegii sai, la vestiare, la finalul jocului cu Antalyaspor, anunta agentia de presa Dogan si cotidianul sportiv Fanatik, care vorbesc despre o "agresiune".

Conform mass-media, care nu precizeaza daca agresiunea a fost fizica sau verbala, fortele de securitate si conducatorii clubului s-au interpus intre jucatori, pentru ca lucrurile sa nu degenereze.

In cursul meciului, Pogba i-a reprosat ceva unui coechipier, dupa o actiune ratata, in timp ce Genclerbirligi era condusa cu 1-0 (scor final), inainte de a-si scoate tricoul si a parasit brusc terenul, in minutul 88.

Antrenorul lui Genclerbirligi efectuase deja cele trei schimbari regulamentare, astfel ca echipa sa a fost nevoit sa incheie jocul in inferioritate numerica.

Infrangerea cu Antalayaspor compromite serios sansele lui Genclerbirligi de a se mentine in prima liga, echipa lui Pogba aflandu-se la cinci puncte de primul loc neretrogradabil.