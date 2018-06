Joachim Low, IRONIZAT dupa ce l-a exclus pe Sane din lotul de Cupa Mondiala! Reactia jucatorului. FOTO

Joachim Low a luat o decizie surprinzatoare inaintea Cupei Mondiale: l-a lasat pe Leroy Sane de la Manchester City acasa.

Sane a avut un sezon bun in Anglia, campion cu Manchester City si sfertfinalist in Liga Campionilor.

Mijlocasul german a fost om de baza in echipa lui Guardiola care a spart toate recordurile in acest sezon in Premier League.

Sane a jucat slab insa in amicalele Germaniei din ultima perioada, iar Low a decis sa-l lase acasa la Mondialul din Rusia.

Au fost multe reactii, Low fiind criticat pentru decizia sa.

Sane in schimb s-a limitat in a face haz de necaz la postarea unui coechipier de la Manchester City, Kyle Walker, convocat de nationala Angliei in Rusia.

"Cand ai aflat ca Leroy Sane nu va merge la Cupa Mondiala", a scris Walker, alaturi de o poza in care scuipa cu putere.

"Esti norocos ca nu vei juca impotriva mea", i-a replicat Sane.