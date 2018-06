Islanda produce SURPRIZA si pe retelele de socializare! Mesajul EMOTIONANT de dinaintea confruntarii cu Nigeria

Islanda a reusit sa produca una dintre surprizele primelor meciuri din grupe de la Mondial, reusind un egal (1-1) in confruntarea cu Argentina lui Messi.

Urmatorii adversari ai nordicilor vor fi nigerienii. Cu toate ca se vor lupta pe teren, jucatorii islandezi au publicat pe Twitter un mesaj emotionant pentru portarul nigerian Carl Ikeme, recent diagnosticat cu leucemie si exclus din lotul pentru Cupa Mondiala.

Coleg cu Ikeme la Wolverhampton, islandezul Jon Dadi Bodvarsson a publicat pe Twitter o fotografie in care apare alaturi de colegii sai de la nationala, insotita de mesajul "Noi toti cei din Islanda suntem alaturi de tine, Carl Ikeme".

All of us in @footballiceland are with you @Carl_Ikeme ????????❤️ pic.twitter.com/LMy4fumDj5