Joachim Low a semnat pana in 2022! Anuntul OFICIAL facut inainte de startul Campionatul Mondial

Joachim Low a luat o decizie importanta chiar inainte de startul Campionatului Mondial din Rusia.

Selectionerul Germaniei si-a prelungit contractul cu federatia. Noua intelegere este valabila pana in 2022. Joachim Low este selectionerul Germaniei din 2006, perioada in care a castigat Cupa Mondiala in 2014 si Cupa Confederatiilor in 2017. A terminat pe locul 3 la Campionatul Mondial din 2010 si pe locul 2 la Campionatul European din 2008.

Presa internationala a speculat intens pe seama viitorului tehnicianului in varsta de 58. Low a fost vazut mai intai drept un posibil inlocuitor al lui Zidane la Real si, mai nou, al lui Wenger la Arsenal.