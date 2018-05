FCSB 2 si-a spulberat adversara, macedoneanul Mitrov a marcat din nou! Petrolul si U Cluj se pregatesc de liga a doua, Otelul si Farul tremura

Liga a treia a intrat si ea pe ultima suta de metri. Petrolul si U Cluj sunt favorite la promovare, in timp ce Otelul si-a cam pierdut sansele. Farul a fost depasita astazi de Progresul Spartac!

In seriile 1, 4 si 5 mai sunt de disputat 5 etape, incluzand-o pe cea din acest weekend, in timp ce in seriile 2 si 3 doar doua etape!

In seria 1, Aerostar Bacau este lider, dar sta in acest weekend si va pierde cel mai probabil avansaul de cinci puncte fata de Otelul, respectiv 7 fata de Miercurea Ciuc. Otelul va intalni Olimpia Cetate Rasnov.

In seria 2, Farul a inceput etapa ca lider, dar a fost depasita de Progresul Spartac, care a castigat la Tulcea, pe terenul penultimei clasate.

In seria 3, Petrolul e mare favorita la promovare si, chiar daca s-a incurcat etapa trecuta, e cotata cu prima sansa in meciul cu Atletic Bradu. Vointa Turnu Magurele este a doua clasata si joaca impotriva Alexandriei, sambata, de la 18:00.

In seria 4, ACS Sirineasa e lider, dar nu joaca in acest weekend. Sirineasa are 10 puncte peste CSM Lugoj si 12 peste CSM Resita.

In seria 5, U Cluj are 12 puncte fata de Performanta Ighiu si Industria Galda.



Meciurile disputate pana acum

Seria 1

AFC Odorheiu Secuiesc 0-3 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc)

Metalosport Galati 0-3 CSM Paşcani (Metalosport a fost exclusa din campionat in timpul returului)

Sanatatea Darabani 3-0 Avantul Valea Marului (Avantul s-a retras in pauza de iarna)

Aerostar Bacau sta

Seria 2



Sportul Chiscani 2-3 FC Voluntari 2

FCSB 2 7-1 Victoria Traian

Delta Dobrogea Tulcea 3-5 Progresul Spartac

Seria 3

Viitorul Domnesti 2-1 FC Aninoasa

Astra 2 2-1 Flacara Moreni

CS Mioveni 2 2-1 Concordia Chiajna 2

Atletic Bradu 1-4 Petrolul Ploiesti

Sporting Rosiori sta

Seria 4

ACSO Filiasi 3-3 CSU Craiova 2 (Catalin Dinu (41, 58, 88) / Jovan Markovic (16), Lucian Buzan (64), Luis Nitu (84))

Soimii Lipova 4-1 ACS Ghiroda

Millenium Giarmata 1-2 CSM Scolar Resita

CNS Cetate Deva 11-1 Nuova Mama Mia Becicherecu Mic

National Sebis 2-1 CSM Lugoj

Hermannstadt 2 2-2 Gloria Lunca Teuz Cermei

ACS Sirieasa sta

Seria 5

Performanta Ighiu 1-1 FC Avrig

Sanatatea Cluj 7-1 CS Iernut

CFR Cluj 2 4-1 Industria Galda

Viitorul Ghimbav 0-3 Unirea Alba Iulia

Metalurgistul Cugir sta