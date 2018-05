Cosmarul este TOTAL pentru Payet! Deschamps a anuntat LOTUL Frantei pentru Mondial, absente uriase de la PSG, Bayern sau Barca! Cum arata echipa

Una dintre marile favorite la castigarea Mondialului si-a anuntat lotul plin de vedete, dar si cu absente surprinzatoare!

Didier Deschamps a anuntat in aceasta seara lotul Frantei pentru Campionatul Mondial din Rusia. Lista de 23 de jucatori include si 11 rezerve, jucatori care nu vor fi prezente la reuniunea de la Clairefontaine insa din care pot fi chemati jucatori in cazul unor accidentari (pana pe 4 iunie).

Accidentat in finala Europa League, Dimitrie Payet nu a fost convocat pentru Mondial! Deschamps a dezvaluit ca Payet ar fi fost in lot daca nu se accidenta, recuperarea fiind estimata la 3 saptamani - selectionerul Frantei a decis sa nu-l mai cheme, deoarece este o problema musculara cu risc ridicat de recidiva in cazul in care este fortata revenirea!

De asemenea, Deschamps a decis sa-l lase acasa pe Adrien Rabiot, in locul acestuia fiind ales Steven N'Zonzi de la Seviila. Prezent pe lista este Benjamin Mendy de la Manchester City, desi acesta a ratat o buna parte a sezonului dupa o accidentare grava.

Pe lista rezervelor sunt jucatori de la echipe importante ale Europei: Wissam Ben Yedder (Séville FC), Kingsley Coman (Bayern Munich), Benoît Costil (Bordeaux), Mathieu Debuchy (Saint-Etienne), Lucas Digne (FC Barcelone), Alexandre Lacazette (Arsenal), Anthony Martial (Man. United), Adrien Rabiot (PSG), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham), Kurt Zouma (Stoke City).

Iata lotul Frantei:

Portari : Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (OM), Alphonse Areola (PSG).

Fundasi (8) : Djibril Sidibé (Monaco), Benjamin Pavard (Stuttgart/GER), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Presnel Kimpembe (PSG), Adil Rami (OM), Benjamin Mendy (Man. City/ANG), Lucas Hernandez (Atlético de Madrid/SPA).

Mijlocas (5) : Paul Pogba (Man. United/ANG), Corentin Tolisso (Bayern Munich/GER), Blaise Matuidi (Juventus Turin/ITA), Ngolo Kanté (Chelsea/ANG), Steven Nzonzi (Séville FC/SPA)

Atacanti (7) : Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/SPA), Olivier Giroud (Chelsea/ANG), Kylian Mbappé (PSG), Ousmane Dembélé (FC Barcelona/SPA), Florian Thauvin (OM), Nabil Fekir (Lyon), Thomas Lemar (Monaco).