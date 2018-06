SECRETUL din vestiarele echipelor de la Mondial! Cu ce au venit Messi, Muller sau Suarez in Rusia | FOTO

In spatele a ceea ce vad fanii fotbalului pe teren, jucatorii prezenti la Campionatul Mondial isi gasesc motivatia in lucruri marunte si au diferite superstitii si obiecte norocoase.

Vestiarele nationalelor prezente in Rusia sunt adevarate sanctuare, iar imaginile surprinse in interiorul acestora fac acum inconjurul globului.

Atacantul german, Thomas Muller, are aparatoare cu numele fostului coechipier de la nationala, Lukas Podolski.

Nici argentinienii nu sunt mai prejos si, inainte de meciul cu Islanda, in vestiarul lor a putut fi observat un altar, loc in care jucatorii se puteau reculege inainte de debutul la Cupa Mondiala din Rusia.

Si peruanii si-au amenajat un altar in vestiar si au asezat acolo icoane cu Iisus Hristos. Jucatorii din Peru s-au putut reculege acolo inaintea partidei cu Danemarca.

Luis Suarez a luat si el la Mondial un talisman norocos - o fotografie inramata cu familia lui, insotita de mesajul "Intotdeauna cu tine! Te iubim".

Nici Marcelo, capitanul Braziliei in partida cu Elvetia, nu si-a uitat familia acasa. El are aparatoare personalizate cu fotografii cu familia lui.

From Thomas Muller's shinpad tribute to Lukas Podolski to Argentina's altar for prayers... inside the #WorldCup dressing rooms https://t.co/1d9AgfiXMI pic.twitter.com/OvmrQ6XwuR