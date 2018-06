Mesaj surprinzator pentru Simona Halep din partea unui fost numar unu mondial! Vine la 10 zile dupa victoria de la Roland Garros

Simona a reusit sa castige primul Grand Slam al carierei pe zgura de la Roland Garros, invingand-o in finala pe americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Victoria romancei nu a trecut neobservata in randul jucatoarelor si jucatorilor de tenis. Halep a primit felicitari de la Serena Williams, Rafael Nadal sau nume legendare din istoria tenisului, cum ar fi Martina Navratilova.

Un fost numar unu mondial din circuitul masculin a tinut sa isi exprime bucuria pentru victoria Simonei pe Twitter, la 10 zile de la succesul romancei.

Americanul Andy Roddick a redistribuit o postare publicata in luna ianuarie, in care o felicita pe Caroline Wozniacki pentru cucerirea primului Grand Slam al carierei si marturisea ca-si doreste ca acest moment sa vina si pentru Simona Halep.

"A venit! Felicitari tarzii pentru Simona Halep! Nu exista nimic mai bun in sport decat sa vezi cum un efort imens este in sfarsit recompensat. Bucura-te!", a scris Roddick pe Twitter.

It came :) Belated congrats to @Simona_Halep Nothing better in sports than seeing a tough process finally rewarded. Enjoy! https://t.co/getf0e81TN