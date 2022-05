„Uitați-vă la el!” Detaliul incredibil evidențiat de un arbitru american la Istvan Kovacs! Ce a sesizat în finala Conference League

Meciul a fost oficiat de Istvan Kovacs, însoțit de Ovidiu Artene și Vasile Marinescu, cei care fac parte din brigada lui. Arbitrii români au avut o prestație bună, iar la finalul meciului au primit gardă de onoare din partea jucătorilor Romei, fiind premiați de oficialii UEFA, în frunte cu președintele Aleksander Ceferin.

Christina Unkel, arbitru american, a urmărit meciul din finala UEFA Conference League, prima finală de competiție europeană arbitrată de Istvan Kovacs, și a remarcat un detaliu inedit despre arbitrul român. Unkel l-a lăudat pentru prestațiile sale, însă a ținut să evidențieze și condiția fizică a „centralului”.

„Vreți să vedeți un atlet? Dați pe Roma - Feyenoord, finala UEFA Conference League și urmăriți-l pe arbitrul Istvan Kovacs. Nu doar că ține pasul cu Tammy Abraham în sprint, dar i-a lăsat în urmă pe ceilalți atacanți ai Romei. Se antrenează mai intens decât jucătorii”, a scris Christina Unkel pe Twitter.

Want to see an #athlete. Turn on the #RomaFeyenoord now on @paramountplus for #UECLfinal & see #Referee István Kovács not only keep up with Tammy Abraham on a full sprint but blow past the other #Roma forwards. Train harder than the players. #UECL #UEFA #thirdteam pic.twitter.com/fh29jb47eJ