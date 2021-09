Olăroiu, verdict față de demiterea lui Marius Șumudică de la CFR: ”Nu ne apără nimeni”

Marius Șumudică a fost demis de la CFR după doar trei luni.

Câștigător al campionatului cu Astra, Șumudică a plecat de la CFR lăsând echipa cu maximum de puncte în campionat, însă cu un mare minus în cupele europene, unde a prins doar grupele Conference League, competiție nou inființată și pe care șefii CFR-ului o consideră inferioară nivelului echipei.

Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai importanți antrenori români ai momentului, consideră că plecarea lui Șumudică nu a fost una normală, deoarece nu s-au păstrat limitele respectului.

"N-a fost tocmai frumos ce s-a întâmplat și nu cred că ne face cinste, mai ales că e un lucru care apare și în străinătate. Fotbalul românesc nu are nevoie de astfel de lucruri în momentul de față.

Speram ca lucrurile să se regleze, să înțelegem că și antrenorii trebuie să fie respectați. Din păcate, nu ne apără nimeni. Jucătorii au asociație, antrenorii nu au. De asta conducătorii sau alte persoane își permit să trateze diferit antrenorii", a explicat Olăroiu, prezent la centenarul clubului Corvinul Hunedoara, conform Digisport.

Olăroiu a vorbit și despre revenirea sa în România, spunând că nu a fost contactat de nimeni până acum. De asemenea, a comentat și situația de la FCSB.

”N-am văzut oferte de la nicio echipă din România. Au fost doar discuții eu le-am spus un punct de vedere și atâta tot. Nu cred că putem vorbi de FCSB după venirea lui Edi Iordănescu pentru că nu a avut timpul necesar pentru a-și pune amprenta jocului.

Are nevoie și el de timp. Fiecare club are o strategie, are un mod al lui de a desfășura activitatea. Eu nu sunt în măsură să judec pe nimeni”, a concluzionat antrenorul.