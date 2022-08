Viking bate un record vechi de 50 de ani înaintea meciului cu FCSB: "Sunteți parte din el!"

În partida tur, formația norvegiană a câștigat cu 2-1 pe Arena Națională, astfel că va avea prima șansă în manșa secundă care se va disputa la Stavanger, pe Viking Stadion.

Cu mai bine de două zile înainte de meci, Viking a anunțat că a bătut un record de asistență în meciurile europene vechi de 50 de ani. Norvegienii au vândut deja peste 12.600 de bilete, depășind borna atinsă la un meci cu Koln, în 1972.

Viking a anunțat că mai sunt disponibile sub 1.000 de bilete pentru partida de joi seară.

"Recordul din 1972 contra lui Koln este acum istorie. Am stabilit un nou record împreună. Sunteți parte din el!", a transmis Viking.

Rekorden fra 1972 mot Køln er nå historie.

Vi har skapt en ny rekord sammen.

Du var der, du var en del av det.

