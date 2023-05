Suporterii lui AZ Alkmaar i-au atacat pe fanii lui West Ham, la finalul meciului disputat joi seară în Olanda, în manşa secundă a semifinalelor competiţiei Conference League.

Mai mulţi jucători ai ambelor echipe au fost implicaţi în confruntările dintre suporteri, în special căpitanul lui West Ham, Declan Rice.

Fanii lui AZ au luat cu asalt tribuna principală a stadionului AFAS din Alkmaar, la scurt timp după fluierul final, înainte de a se lupta cu suporterii lui West Ham, care sărbătoreau victoria favoriţilor lor, iar Chis Knoll, un suporter reprezentativ al britanicilor a ieșit în prim plan, luptându-se pentru a-și apăra conaționalii.

"Suporterii s-au aşezat în spatele porţii lui AZ şi au trecut printr-un grilaj pentru a ajunge la tribuna principală, după care i-au agresat pe fanii lui West Ham", conform ANP, care adaugă: "Începând din acel moment, pumnii au zburat".

West Ham United s-a impus cu 1-0 la Alkmaar, după ce îi învinsese pe olandezi şi în meciul tur de la Londra (2-1), calificându-se în finala Conference League, în care va înfrunta formaţia italiană Fiorentina.

Presa din Marea Britanie a dezvăluit că oficialii echipei i-au oferit un bilet la finala Conference League.

"Eram la serviciu când am primit telefonul, aproape că am izbucnit în plâns. Sunt atât de fericit! Cea care m-a sunat mi-a spus că era la două rânduri în față la Alkmark și mi-a spus că a văzut tot, că am fost curajos", a declarat bărbatul.

