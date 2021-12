"Stăm până mâine aici? N-am auzit în istoria fotbalului...!". Dan Petrescu, un car de nervi la conferința de presă: ce l-a înfuriat

”Dubla” lui Debeljuh a adus victoria pentru echipa din Gruia, care a încheiat, oricum, pe ultimul loc în Grupa D. AZ Alkmaar s-a clasat pe prima poziție, cu 14 puncte, iar Randers a terminat pe doi, cu șapte puncte, la prima participare într-o competiție europeană.

La conferința de presă care a avut loc după meci, Dan Petrescu a avut o reacție nervoasă, deranjat de faptul că a trebuit să aștepte destul de mult după declarațiile făcute de antrenorul celor de la Jablonec și ale unuia dintre jucătorii formației oaspete.

"Ce am făcut mă? Stăm până mâine? N-am auzit în istoria fotbalului un jucător să fie la conferință, jur! Am stat aici jumătate de oră să aștept! De dimineață până seara muncesc, am și eu nevoie de puțină pauză", a fost replica antrenorului campioanei României.

"Dacă nu era o victorie, era mare stres, de aceea am băgat ce mai bună echipă. Am întâlnit un adversar puternic, care s-ar fi bătut la titlu în Liga 1. Mâine trebuie să uităm, să ne gândim la meciul cu Mioveni", a explicat Petrescu.