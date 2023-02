CFR Cluj a remizat în returul cu Lazio, 0-0, din șaisprezecimile Conference League. Ardelenii aveau nevoie să marcheze cel puțin un gol pentru a se califica în faza superioară a competiției, după înfrângerea de pe Olimpico, 0-1.

Simone Scuffet, încrezător după CFR Cluj - Lazio 0-0

Simone Scuffet (26 ani) a fost eroul campioanei României. Portarul italian a blocat în mai multe rânduri șuturile jucătorilor lui Lazio, ca în minutul 63 să aibă două intervenții miraculoase la tentativele lui Vecino (33 ani) de a înscrie.

La finalul patidei, Simone Scuffet a mărturisit că nu pune preț pe evoluțiile personale, și că este trist că CFR Cluj nu s-a calificat în faza superioară a competiției. Însă, portarul lui Dan Petrescu (55 ani) a găsit și un aspect pozitiv după duelul cu Lazio: încrederea pe care le-o va da această remiză.

„Cel mai important lucru e rezultatul echipei, așa că nu râd nu niciun ochi, plâng cu ambii. Dar pentru noi e important să păstrăm această performanță, am făcut un joc bun, mai bun decât cel din tur. Trebuie să luăm această încredere și să o folosim în următoarele meciuri din campionat. Campionatul e principalul nostru obiectiv, așa că trebuie să presăm.

A fost un meci diferit, pentru că săptămâna trecută, cu un jucător în plus, toată lumea a așteptat să creăm mai mult, dar nu am făcut-o. Astăzi am știut că e ultima noastră șansă și că e important să jucăm cât de bine putem. Am jucat bine astăzi, dar golul pe care l-am primit în tur ne-a eliminat.

A fost bine că am jucat cu o echipă italiană pe care o cunosc, cunosc nivelul și e bine pentru toți fanii să concurăm cu o echipă de acest gen. Este importantă încrederea pe care am căpătat-o din acest meci”, a declarat Simone Scuffet pentru știrile PRO TV.